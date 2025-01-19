Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanun'una göre verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir kararlarının uygulanması hakkındaki yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen Çocuk Koruma Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Aydın Vali Yardımcısı Meral Uçar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları temsilcileri katılım sağladılar.

Düzenlenen Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından il genelinde çocuklara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sunum yapılarak çocuklara yönelik hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi adına karşılıklı görüş ve alışverişinde bulunuldu.

Muhabir: Mehmet Kemal