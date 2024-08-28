Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz döneminde düzenlediği spor kursları, çocukların hem eğlenmesini hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamasını hedefliyor. Özellikle futbol branşında yoğun ilgi gören kurslar, geleceğin sporcularını yetiştirmek için büyük bir fırsat sunuyor.

Eğlence ve öğrenmenin adresi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği futbol kurslarında çocuklar, profesyonel antrenörler eşliğinde futbolun temel tekniklerini öğreniyor. Kurslar, çocuklara sadece spor becerilerini geliştirme fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda takım ruhunu, disiplin ve spor ahlakını da aşılıyor. Çocuklar, futbol oynayarak hem yeteneklerini geliştiriyor hem de yeni arkadaşlıklar kurma imkânı buluyor.

Başkan Çerçioğlu'ndan övgü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaz kursları hakkında değerlendirmede bulunarak, “Yaz kurslarımızda çocuklarımızın yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak ve onların gelişimlerine katkı sağlamak bizler için büyük bir mutluluk” dedi. Başkan Çerçioğlu, çocukların sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini vurguladı.