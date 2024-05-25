Bu kapsamda ilkokul öğrencilerine bitkilerle ilgili eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi fidanlığında yetiştirilen bitkilerin özelliklerinin ve üretimlerinin nasıl yapıldığının anlatıldığı derste çocuklar uygulamalı olarak fide dikimi de gerçekleştirdi. Doğanın korunmasının öneminin de anlatıldığı ders sonrasında çocuklara diktikleri bitkiler armağan edildi.

Başkan Çerçioğlu

"Çocuklarımızın her zaman yanındayız. Onlara doğayı sevmeyi ve korumayı öğretmek bizim görevimiz. Bu tür eğitimlerle çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz." dedi.