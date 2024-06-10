Yılın en sıcak günlerinden birine uyan Aydınlılar, 44 dereceye ulaşan hava sıcaklığından korunmak için sabahın erken saatlerinden itibaren sahil ve ormanlık alanlara yöneldi.

Kuşadası ve Güzelçamlı Milli Parkı doldu

Kuşadası sahilleri ve Güzelçamlı Milli Parkı'nda adeta iğne atsan yere düşmez bir kalabalık oluştu. Özellikle çocuklar denizin serinliğinin tadını çıkarırken, denize girmeyi tercih etmeyenler ise Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın ormanlık alanlarında serinlemenin keyfini yaşadı.

Çevre illerden de ziyaretçiler geldi

Aydın'ın yanı sıra Manisa, İzmir ve Denizli gibi çevre illerden de çok sayıda ailenin serinlemek için Kuşadası'na geldiği gözlemlendi.

Aydınlılar sıcak havalardan bunalmış durumda

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Aydınlıların da bunaldığı gözlemleniyor. Vatandaşlar, serinlemek için çeşitli çözümler ararken, sahil ve ormanlık alanlar en çok tercih edilen mekanlar arasında yer alıyor.