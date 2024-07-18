Aydın İl Jandarma Komutanlığı, genel asayişi ve kamu düzenini sağlamak amacıyla geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" adı verilen bu operasyonda, 47 unsur ve 147 personel görev aldı. Edinilen bilgiye göre, denetimler sırasında 3 bin 468 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

Araçlar ve işletmeler kontrol edildi

Uygulama kapsamında 464 araç, 130 umuma açık yer, 45 metruk yapı, 69 park ve bahçe ile 36 işletme kontrol edildi. Denetimler sonucunda 20 araca idari işlem yapıldı ve 3 araç trafikten men edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların güvenliği ve huzuru için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.