Aydın’da polis ekipleri, bir haftalık süre içerisinde gerçekleştirdiği geniş çaplı denetimlerle dikkat çekti. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği, ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda toplam 11 bin 637 şahıs sorgulandı, 20 aranan şahıs yakalandı.

Yüksek güvenlik önlemleri ve drone destekli uygulamalar

Aydın genelinde suç ve suçlularla mücadelenin artırılması amacıyla yapılan uygulamalar, özellikle suç oranlarının yüksek olduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Drone destekli çalışmalar sayesinde şehirdeki ana noktalar, Tren Garı, Otogar, alışveriş merkezleri, okul çevreleri ve şehir giriş-çıkış noktaları titizlikle denetlendi. Mobil PTS sistemi ile de araç kontrolleri sıklaştırıldı.

Sorgulama ve ele geçirilen malzemeler

Araç kontrolleri: 1980 araç sorgulandı. Bu denetimlerde 2 hacizli araç ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

1980 araç sorgulandı. Bu denetimlerde 2 hacizli araç ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi. Müdahale ve yakalamalar: 430 olay müdahale edildi. 20 aranan şahıs yakalandı.

430 olay müdahale edildi. 20 aranan şahıs yakalandı. Silah ve uyuşturucu madde: 1 ruhsatsız av tüfeği ve 4 fişeği ile 2 şahısta toplam 2 gram uyuşturucu madde ve 17 uyuşturucu hap ele geçirildi.

1 ruhsatsız av tüfeği ve 4 fişeği ile 2 şahısta toplam 2 gram uyuşturucu madde ve 17 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sorgulamaları: Mobil PTS Sistemi ile 6 bin 541 araç sorgulandı.