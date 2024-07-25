Aydın'da 2024 yılında en yüksek harcama yapan kurumun Devlet Su İşleri (DSİ) olduğu açıklandı. Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 3. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yılın ilk yarısındaki yatırımlar detaylandırıldı.

Proje durumları ve harcamalar

Aydın genelinde 2024 yılında yürütülen 426 projeden 51'i tamamlanırken, 375 projenin 259'u devam ediyor, 13'ü ihale aşamasında ve 103'ü ise çeşitli nedenlerden ötürü başlanamadı. Toplam proje tutarı 51 milyar 14 milyon 12 bin TL olarak belirtilirken, önceki yıllar harcaması 13 milyar 261 milyon 704 bin TL, 2024 yılı ödeneği ise 11 milyar 898 milyon 71 bin TL olarak açıklandı. 2024 yılı harcaması 6 milyar 990 milyon 824 bin TL iken, toplam harcama tutarı 20 milyar 252 milyon 528 bin TL olarak belirlendi.

Yatırımcı kuruluşlar ve belediyeler

2024 yılında yatırımcı kuruluşlar bazında 355 projeden 32'si tamamlandı. 323 projeden 217'si devam ederken, 12'si ihale aşamasında, 94'ü ise başlamadı. Toplam proje bedeli 47 milyar 822 milyon 588 bin TL olup, önceki yıllar harcaması 12 milyar 315 milyon 75 bin TL ve 2024 yılı ödeneği 10 milyar 272 milyon 390 bin TL olarak belirtildi. 2024 yılı dönemi harcaması 5 milyar 706 milyon 159 bin TL oldu, bu da yaklaşık yüzde 37,68'lik bir nakdi gerçekleşme sağladı.

Belediyeler bazında ise 71 projeden 19'u tamamlandı. Geriye kalan 52 projenin 42'si devam ediyor, 1'i ihale aşamasında ve 9'u ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadı. Toplam proje tutarı 3 milyar 191 milyon 423 bin TL, önceki yıllar harcaması 946 milyon 628 bin TL ve 2024 yılı ödeneği 1 milyar 625 milyon 681 bin TL oldu. 2024 yılı harcaması ise 1 milyar 284 milyon 664 bin TL olarak gerçekleşti ve bu, yüzde 69,92'lik bir nakdi gerçekleşme sağladı.

Sektörlere göre dağılım ve en büyük harcamalar

Sektörlere göre ödeneğin dağılımında, "Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal" 3 milyar 912 milyon 782 bin TL ile birinci sırada yer alırken, "Eğitim" 1 milyar 577 milyon 869 bin TL ile ikinci ve "Sağlık" 1 milyar 413 milyon 982 bin TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Kurumlar bazında ise, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 5 milyar 780 milyon 318 bin TL ile birinci, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 4 milyar 784 milyon 700 bin TL ile ikinci ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 2 milyar 375 milyon 812 bin TL ile üçüncü sırada.

Vali Canbolat’tan teşekkür

Toplantıda konuşan Vali Yakup Canbolat, yatırımların gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. “Hedefe ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde çalışacağız,” diyen Vali Canbolat, kurumlar arasındaki iş birliğine vurgu yaptı ve sorunlarla karşılaşıldığında çözüm odaklı yaklaşılması gerektiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca, kurum temsilcileri yatırımlarla ilgili sunumlar gerçekleştirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi adına meclis üyesi Barış Altıntaş’ın da katıldığı toplantıya kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve meslek kuruluşu temsilcileri de katıldı.