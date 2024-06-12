Aydın İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için kapsamlı bir operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, 55 unsur ve 161 personelin katılımıyla Huzur ve Hızır Timlerinin de destek verdiği Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması, Aydın genelinde geniş bir alanda gerçekleştirildi.

Kapsamlı denetimler ve kontroller

Uygulama kapsamında, 3 bin 775 şahıs ve 709 araç sorgulandı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs gözaltına alınırken, 1 araca idari işlem yapılarak 1 araç da yakalandı.

Kamuya açık alanlarda güvenlik kontrolleri

Operasyon sırasında, 191 umuma açık yer, 1 alışveriş merkezi, 42 metruk yapı, 40 okul çevresi, 72 park ve bahçe ile 29 işletme de kontrol edildi. Yapılan bu denetimlerde, 17 kişiye toplam 34 bin 884 TL idari ceza uygulandı.