Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan birçok şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri son bir hafta içinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda önemli başarılara imza attı:
Hırsızlık Suçundan Yakalananlar: Toplam 36 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 3 kişi.
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma veya Kullanma Suçundan Yakalananlar: Toplam 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 2 kişi.
Dolandırıcılık Suçundan Yakalananlar: 10 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi.
Operasyonlar kapsamında toplamda 236 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen bu kişilerden 112'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Editör: Simge Akbulut