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Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma veya Kullanma Suçundan Yakalananlar : Toplam 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 2 kişi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri son bir hafta içinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda önemli başarılara imza attı:

Son bir haftada gerçekleştirilen operasyon larda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan birçok şahıs yakalandı.

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