Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Elde edilen bilgilere göre, operasyon bir gün içerisinde başarıyla tamamlandı ve 31 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda kubar esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca jandarma ekipleri, 2 adet tabanca, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 6 adet uyuşturucu kullanım aparatı buldu. Ele geçirilen

Aranan suçlular da yakalandı

Operasyon sırasında yalnızca uyuşturucu şüphelileri değil, aynı zamanda narkotik suçlardan aranan 1 kişi ile farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.