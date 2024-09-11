Aydın’da uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik düzenlenen kapsamlı bir operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyon, kent genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirildi.

Operasyonda ele geçirilenler

Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan baskınlarda, toplam 832 gram ve 81 kök uyuşturucu ot, 520 gram uyuşturucu, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, 4 adet A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu madde de bulunarak delil olarak toplandı.

Aranan 3 kişi yakalandı

Operasyonun bir diğer önemli boyutu, narkotik suçlardan aranma kararı bulunan 1 kişinin ve farklı suçlardan aranan 3 kişinin yakalanması oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.