Aydın'ın Efeler ilçesinde, kaldırımda bulunan bir ağacın dalının kırılarak yola düşmesi sonucu yoldan geçen bir kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve ekipler, kadını ağacın altından kurtararak hastaneye kaldırdı.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Yeni Dörtyol Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kaldırımda bulunan bir ağacın dalı, aniden kırılarak yola düştü. Yoldan geçen bir kadın, devrilen ağacın dalları altında kalarak yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla kadın kurtarıldı

Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaralı kadını ağacın altından kurtardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddiyeti hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.