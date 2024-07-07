Olay, Ramazan Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde saat 22.30 civarında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, bulvar üzerindeki parkta bulunan bir ağaç, henüz bilinmeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle devrildi. Devrilen ağaç, yol kenarında park halinde bulunan 09 KY 688 plakalı otomobile zarar verdi. Olay sırasında yolun boş olması, olası bir faciayı engelledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı ve ağacın kaldırılması için ilgili ekiplerin gelmesi bekleniyor.

Editör: Mehrican Candemir