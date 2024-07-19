AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Ç.'nin kullandığı 09 ABG 090 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine götürüldü.
Görgü tanıklarının bir tırın otomobili sıkıştırması sonucu kazanın meydana geldiğini söylemesi üzerine polis çalışma başlattı.
Kaynak: aa