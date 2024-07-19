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Görgü tanıklarının bir tırın otomobili sıkıştırması sonucu kazanın meydana geldiğini söylemesi üzerine polis çalışma başlattı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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