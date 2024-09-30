Aydın’ın İncirliova ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kazanın ayrıntıları

Olay, Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cafer Tekin yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda Cafer Tekin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Tekin’in cansız bedeni, traktörün altından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer, olayın nasıl meydana geldiğini ve kaza anındaki detayları araştırıyor.