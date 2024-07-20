Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen traktörün altında kalan 20 yaşındaki Afgan uyruklu bir şahıs yaralı olarak kurtarıldı. Olay, İsabeyli Mahallesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşti.

Olayın detaylarına göre, 09 AEZ 255 plakalı traktörün sürücüsü olan Afgan uyruklu U.N. (20), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki tarlaya devrildi ve sürücüsü traktörün altında kaldı.

Olayı gören çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine UMKE, acil sağlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları başarıyla tamamlandı

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, traktörün altındaki yaralı şahsı kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla traktörü kaldırarak U.N.’yi altından çıkardı. Yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Yaralı U.N., hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.