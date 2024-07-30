Aydın’ın Çine ilçesinde, elektrik direği ve kablolarını çalan şüpheliler, jandarmanın 264 saatlik kamera kaydını incelemesinin ardından yakalandı. Olayda, 12 elektrik direği ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Olayın gelişimi

Çine ilçesinin Seferler Mahallesi’nde bir elektrik dağıtım şirketine ait tahta makaraya sarılmış elektrik kablosu ve direkler çalındı. Çalınan malzemelerin bulunması için jandarma ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan ihbar sonrasında olay yeri ve çevresindeki 22 kamera kaydı, toplamda 264 saatlik bir süre boyunca titizlikle incelendi.

Şüphelilerin yakalanması

Kamera kayıtlarının detaylı analizi sonucunda, hırsızlık olayının İ.K., Ü.K., ve B.Y. isimli şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, şüphelilerin gizlenmiş olduğu bir alanda 12 adet elektrik direği ele geçirildi.

Yakalanan üç şüpheli, gözaltına alınarak adli işlemler için emniyete götürüldü.