AYDIN (AA) - Aydın'da diyetisyen geline, takı töreninde danışanı tarafından elma ve kefir hediye edildi.

Münevver Yaman ve Sergen Gülcüoğlu çifti, Efeler ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleşen törenle evlendi.

Gelin ve damadın yakınlarının katıldığı düğünde, Naci Eriş, takı merasiminde diyetisyeni olan geline, elma ve kefir hediye etti.

Sürpriz karşısında çok şaşırdığını ifade eden diyetisyen gelin, anlamlı hediye için Eriş'e teşekkür etti.

Eriş ise Münevver Yaman'ın desteğiyle 20 kilo verdiğini belirterek, bu nedenle böyle bir sürpriz yapmaya karar verdiğini ifade etti.



