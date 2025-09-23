Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan ve Aydın Tabip Odası’nın eski başkanlığını da yapmış olan Prof. Dr. Osman Nuri Aydın ile sekreteri hakkında “hastalardan bıçak parası istendiği” iddiasıyla işlem başlatıldı.

Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, savcılık talimatıyla profesör ve sekreterini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Aydın Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Prof. Dr. Osman Nuri Aydın, hakkında yöneltilen iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü, adli sürecin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.