Aydın'da sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen dördü çocuk dokuz kişi hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi'nde bir evde gece ısınmak için yakılan sobadan çıkan karbonmonoksit gazından, dördü çocuk dokuz kişi zehirlendi.

Evin içine dolan dumanla uyanan aile hemen kendilerini dışarı atmaya çalışırken, komşularından yardım istedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenen dokuz kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karpuzlu ve Çine'deki hastanelere kaldırdı.

Zehirlenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.