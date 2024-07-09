Türkiye'nin önde gelen domates üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da, sabahın erken saatlerinde tarlalara giden işçiler, özenle topladıkları domatesleri kasalara yerleştiriyor. Bu domatesler, köy merkezine gelen tüccarlara satılmak üzere teslim ediliyor. Üreticiler, bu yılki ürün kalitesinden memnun olduklarını belirtirken, özellikle yağışların az olmasının domateslerde hastalık riskini azalttığını ifade ediyorlar.

Domates üretiminde bu yıl rekor kalite

Bölgenin önde gelen üreticilerinden Tülay Güleşir, hasadın erken başladığını ve ürünlerin kalitesinin yüksek olduğunu vurguladı. Güleşir, "Sezon erken geldi. Mal güzel ama fiyat yok. Geçen sene domatesler en az 12-13 TL bandında satılıyordu. En düşük fiyat ise 10 TL idi. Bu sene fiyatlar 8 TL'den başladı, sonra 5 TL'ye kadar düştü. Geçen seneki maliyete göre bu seneki maliyet daha yüksek. Bu nedenle domatesin fiyatı en azından 15 TL olmalı. Ürün güzel, bu sene yağış olmadığı için hastalık da bulmadı ama fiyatlar çok düşük," dedi.

Domates fiyatlarında büyük düşüş

Güleşir, domates fiyatlarının düşmesinin üreticileri zor durumda bıraktığını belirterek, maliyetlerin arttığını ve bu nedenle fiyatların en az 15 TL olması gerektiğini savundu. Üreticiler, bu duruma acil bir çözüm bulunmasını bekliyor.