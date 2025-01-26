Aydın’ın Efeler ilçesinde düğün sırasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 şüpheli, 1 kişiyi bıçakladı ve kısa sürede jandarma tarafından yakalandı.

Alacak verecek meselesi kavga çıkardı

Olay, Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesi'nde bir düğünde meydana geldi. K.Ö. ile M.S.G. ve M.Y. arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. M.S.G ve M.Y., K.Ö.'yü bacağından ve göğsünden bıçakladı.

Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan K.Ö., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma kısa sürede şüphelileri yakaladı

Olaydan sonra kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla M.S.G. ve M.Y., saklandıkları yerde kısa sürede yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.