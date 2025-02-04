Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol kalitesini artırmak ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi’ndeki Efeler Bulvarı üzerinde sıcak asfalt çalışması başlatılacağı duyuruldu.

Çalışmalar 6 Şubat’ta başlayacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi’ndeki Efeler Bulvarı üzerinde 6 Şubat Perşembe günü sıcak asfalt çalışmaları başlatılacak.

Ulaşım daha güvenli hale gelecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yol yenileme çalışmalarının bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğini belirtti. Çerçioğlu, yeni asfalt kaplama ile sürücülerin daha rahat bir sürüş deneyimi yaşayacağını ve yol ömrünün uzayacağını ifade etti.

Vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısı yapıldı

Çalışmalar süresince Efeler Bulvarı’nda trafik düzenlemeleri yapılacak. Başkan Çerçioğlu, vatandaşlardan bu süreçte trafik kurallarına uymalarını ve yönlendirmelere dikkat etmelerini istedi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun yeniden kullanıma açılması planlanıyor.