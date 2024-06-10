Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nin yıl sonu ve mezuniyet etkinliği, Mimar Sinan Spor Salonu’nda düzenlendi. Alanında uzman öğretmen kadrosu ve geniş eğitim imkanlarıyla dikkat çeken bakımevlerinin minik öğrencileri, yıl boyunca öğrendiklerini sergiledi.

Miniklerden büyük gösteri

Etkinlikte, yabancı dilden sanata kadar birçok alanda eğitim alan çocuklar, yaş gruplarına göre hazırladıkları gösterilerle sahne aldı. Miniklerin performansları, izleyenlere eğlenceli ve gurur dolu anlar yaşattı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuklar sahnede yeteneklerini sergileyerek gönüllerince eğlendi.

Ailelerden yoğun ilgi

Aileler, çocuklarının gelişimini ve başarılarını görmek için etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Minik öğrenciler, sahnede özgüvenle performans sergileyerek hem eğlendiler hem de öğrendiklerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri’nin yıl sonu ve mezuniyet töreni, çocukların ve ailelerinin hafızalarında unutulmaz anılar bıraktı. Bu coşkulu etkinlik, çocukların eğitim hayatlarına güzel bir başlangıç yaptı.