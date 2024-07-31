Aydın'da 1 Ağustos 2024 Çarşamba günü, ADM Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından planlı elektrik kesintisi yapılacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintisi planlanmış durumda.
İşte detaylar...
Kesinti detayları ve saatleri
Kuyucak / Aydın
Kesinti ID: 3055595
Saat: 10:00 - 15:00
Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenecek Mahalleler:
- Feslek Mh. (Feslek Sk.)
- Gencellidere Mh. (Gencellidere Sk., Denizli Aydın Yolu, Gencelli Kanal Yolu, Gencelli Köy Yolu, Gencelli Mah. Köy Yolu)
- Horsunlu Kurtuluş Mh.
- Gencelli Mh. (Gencellidere Mah. Yayla Yolu, Gencelli Mah. İç Yolu, Gencelli Sk.)
Koçarlı / Aydın
Kesinti ID: 3055732
Saat: 09:00 - 13:00
Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenecek Mahalleler:
- Dedeköy Mh.
- Timinciler Mh. (Timinciler Merkez Sk.)
- Tığıllar Mh. (Yayla Evleri Sk., Merkez Sk., Tığıllar Sk.)
- Taşköy Mh. (Taşköy Merkez Sk.)
- Satılar Mh. (Satılar Merkez Sk.)
- Çulhalar Mh. (İlkay Sok., 1355 Çulhalar Merkez Sk., Pınarcık Sk.)
- Birci Mh. (Birci Merkez Sk.)
Nazilli / Aydın
Kesinti ID: 3055789
Saat: 10:00 - 11:00
Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenecek Mahalleler:
- Hamidiye Mh. (Bozdoğan Nazilli Yolu, Hamidiye Sk.)
- Esenköy Mh. (Yeni Sk., Cedit Sk., Ahlan Sk., Hamam Sk., Mezra Sk.)
- Beğerli Mh. (Ova Küme Evleri, Boğazbağ Sk., Merkez Küme Evleri, Taşarası Küme Evleri)
- Osmaniye Mh.
- Yellice Mh. (Yellice Sk.)
- Uzunçam Mh. (Kalaycılar Sk., Uzunçam Köyü Merkez Sk., Kızılca Sk., Kesrali Sk.)
- Toygar Mh. (Toygar Sk.)
Kesinti ID: 3055790
Saat: 12:00 - 13:00
Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenecek Mahalleler:
- Apaklar Mh. (Apaklar Sk.)
- Arslanlı Mh. (Köy Yolu, 3018. Sk., Bayındır Cd., 3100. Sk., 3034. Sk., 3017. Sk.)
- Yukarıörencik Mh. (Yukarıörencik Sk.)
- Yaylapınar Mh. (Yaylapınar Sk.)
- Şimşelli Mh. (Şimşelli Köyü Merkez Sk., Tuzakdere Sk., Döşeme Sk.)
- Samailli Mh. (Samailli Sk.)
- Kavacık Mh. (Kavacık Sk.)
- Kaşıkçılar Mh. (Kaşıkçılar Sk.)
- Hasköy Mh. (Hasköy Sk.)
- Eycelli Mh. (Eycelli Sk.)
- Dereağzı Mh. (Dereağzı Sk.)
- Çatak Mh. (Çatak Sk.)
- Bozyurt Mh. (Merkez Küme Evleri, Mastura Yolu)
- Aşağıörencik Mh. (Aşağıörencik Sk.)
Didim / Aydın
Kesinti ID: 3055972
Saat: 09:30 - 15:30
Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenecek Mahalleler:
- Ak-Yeniköy Mh. (Saygın Sk., Mezarlık Başı Sk., Menderes Blv., Laleli Sk., Karanfil Sk., Işılay Sk., Güzelhisar Cd., Gizem Sk., Dilber Cd., Dere Sk., Zeytin Sk., Şehit Mustafa Korkmaz Cd., Ova Sk., İmren Sk., 2040. Sk., 2034. Sk., Sanayi Küme Evleri, Güzelhisar Sokak, 2035. Sk., Çimen Sk., Cami)