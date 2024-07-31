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Kesinti ID: 3055790 Saat: 12:00 - 13:00 Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenecek Mahalleler:

Nazilli / Aydın Kesinti ID: 3055789 Saat: 10:00 - 11:00 Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenecek Mahalleler:

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Söke Belediyesi'nden çöp konteynerlerı ile tasarruf ve yenileme

Söke Belediyesi'nden çöp konteynerlerı ile tasarruf ve yenileme

Aydın'da 1 Ağustos 2024 Çarşamba günü, ADM Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından planlı elektrik kesintisi yapılacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintisi planlanmış durumda.

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