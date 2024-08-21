Aydın'ın eşsiz doğal güzellikleri ve endemik bitki türleri, Jandarma ekiplerinin özel devriyelerine konu oldu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile iş birliği içinde, Kuşadası ve Söke ilçelerinde endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Tehlike altındaki türlere karşı hassasiyet

Denetimler sırasında, nesli tehlike altında bulunan ve koruma altında olan Kum Zambağı, Tüylü Çan Çiçeği ve Kıyı Sarımsağı gibi endemik türlerin yetiştiği bölgelerde sıkı bir kontrol yapıldı. Bu bitkilere zarar verilmesi halinde 244 bin 315 TL'ye kadar para cezası uygulanabileceği hatırlatıldı. Ekipler, hem çevreyi koruma hem de biyolojik çeşitliliği sürdürme amacıyla bölgelerde devriye gezdi ve vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, çevredeki vatandaşlara Çevre Kanunu ve endemik türlerin korunması hakkında bilgi verdi. Ayrıca, bu türlerin korunması için bilgilendirici broşürler dağıtıldı.