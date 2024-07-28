Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, görme engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve bağımsız bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şube, gerçekleştirdiği projeler ve etkinliklerle toplumsal farkındalığı artırmayı, engelli bireylerin haklarını savunmayı ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyor.

Günlük yaşamlarında bağımsızlıkları artacak

Şube Başkanı Bayram Özen, görme engelli bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla düzenledikleri bilgisayar ve teknoloji kurslarına dikkat çekerek, "Teknoloji, görme engelli bireylerin günlük yaşamlarında bağımsızlıklarını artırmak için büyük bir fırsat sunuyor. Eğitim programlarımızla onların teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlıyoruz" dedi.

Duyarlılık artacak

Toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan seminerler, konferanslar ve sosyal medya kampanyaları düzenlediklerini belirten Özen, "Görme engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları ve onların hayatlarını nasıl kolaylaştırabileceğimizi toplumla paylaşıyoruz. Herkesin empati yapmasını ve duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Görme engelli bireylere rehberlik

Dernek olarak görme engelli bireylerin haklarını korumak ve savunmak için hukuki danışmanlık hizmetleri sunduklarını da ifade eden Özen, "Görme engelli bireylerin karşılaştığı yasal sorunlarda onlara rehberlik ediyor ve haklarını aramalarında destek oluyoruz. Amacımız, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir toplum oluşturmak" dedi.

Gönüllü okuyucularla kitap okuma etkinliği

Düzenledikleri sosyal ve kültürel etkinliklerle görme engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını teşvik ettiklerini vurgulayan Başkan Özen, "Gönüllü okuyucular aracılığıyla kitap okuma etkinlikleri düzenliyoruz. Tiyatro kurslarımız ve diğer sanatsal faaliyetlerimizle bireylerin kendilerini ifade etmelerini sağlıyoruz. Toplumsal bağları kuvvetlendirmek ve dayanışmayı artırmak için çalışıyoruz" dedi.

Engelsiz geleceğe davet

Şube Başkanı Bayram Özen, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi olarak engelsiz bir gelecek için kararlılıkla çalıştıklarını ifade ederek, "Herkesi bu önemli misyona destek olmaya ve birlikte daha güçlü bir toplum oluşturmaya davet ediyoruz" diyerek çağrıda bulundu.