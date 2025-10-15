Aydın’da eşi Necla Aydoğdu’yu bıçaklayarak öldüren ve akıl sağlığı raporuyla tahliye edilen Mustafa Aydoğdu hakkında yeni karar verildi. İzmir İnfaz Hakimliği, tahliye kararını kaldırarak yeniden hastanede tedavi görmesine hükmetti.

Eşini öldürüp ceza almamıştı, yeniden hastaneye gönderildi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 2 ay önce evlendiği Necla Aydoğdu’yu bıçaklayarak öldüren Mustafa Aydoğdu (35) hakkında yeni bir karar çıktı.

Adli Tıp raporuyla akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen Aydoğdu, İzmir Şehir Hastanesi’nde 7,5 ay süren tedavisinin ardından tahliye edilmişti.

Necla Aydoğdu’nun ailesinin itirazı üzerine İzmir İnfaz Hakimliği, tahliye kararını kaldırarak Aydoğdu’nun yeniden hastaneye yatırılmasına karar verdi.

Cinayet düğünden iki ay sonra işlendi

Olay, 31 Ağustos 2022 gecesi Koçarlı’nın kırsal Satılar Mahallesi Demiroluk mevkiinde meydana geldi.

Yeni evli çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan Mustafa Aydoğdu, bıçakla eşine saldırarak boğazından yaraladı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Necla Aydoğdu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinin başında suç aleti bıçakla yakalanan Aydoğdu, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti ancak nedenini açıklamadı.

“Eşkıya değil, efeyiz” demişti

Adliyeye geniş güvenlik önlemleriyle getirilen Aydoğdu, gazetecilerin sorularına “Eşkıya değil, efeyiz” diyerek yanıt vermişti.

Mahkeme sürecinde ise dini ve mistik ifadelerle kendini savunan Aydoğdu, olayın “davamı ispatlamak için gerçekleştiğini” öne sürmüştü.

Akıl sağlığı raporu ceza verilmesini engelledi

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor doğrultusunda Mustafa Aydoğdu’nun akıl sağlığının yerinde olmadığını belirledi.

Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında, suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin önemli ölçüde azaldığına hükmederek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Bunun yerine Aydoğdu’nun yüksek güvenlikli bir hastanede tedavi altına alınmasına hükmedildi.

Aile itiraz etti, tahliye kaldırıldı

İzmir Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 7,5 ay tedavi gören Mustafa Aydoğdu, 10 Ekim’de tahliye edildi.

Ancak bu karar, Necla Aydoğdu’nun ailesi tarafından tepkiyle karşılandı. Aile, karara itiraz ederek Aydoğdu’nun toplum güvenliği açısından yeniden tedavi altına alınması gerektiğini belirtti.

İtirazı değerlendiren İzmir İnfaz Hakimliği, tahliyeyi kaldırarak Mustafa Aydoğdu’nun yeniden hastaneye yatırılmasına karar verdi.