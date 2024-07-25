Aydın'da terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 kişi, jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyon, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

PKK/KCK-THKP/C suçundan yakalama

Edinilen bilgilere göre, Didim, Efeler, Kuşadası ve Söke ilçelerinde yürütülen operasyonda, terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin PKK/KCK ve THKP/C terör örgütleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulundukları belirtildi.

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Adli işlemler başlatıldı

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. 

Editör: Simge Akbulut