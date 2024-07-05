Aydın’da Ev Yangını Araziye Sıçradı!

Aydın’ın Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın, kısa sürede zeytin ağaçlarıyla kaplı bir araziye sıçradı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden ekipler, evdeki yangını kontrol altına alırken, arazideki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın nasıl başladı?

Yangın, Cumayanı Mahallesi’nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak, çevredeki zeytin ağaçlarının bulunduğu araziye sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, evdeki yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak arazideki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Dumana maruz kalan vatandaşın durumu iyi

Yangın söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumana maruz kalarak fenalaşan bir vatandaşa UMKE ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedbir amacıyla olay yerinde bir ambulans ve bir UMKE ekibi de hazır bekletiliyor.