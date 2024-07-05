Aydın'ın Astim Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan HAUS Makine fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm boyahaneyi sardı.

Yoğun duman 9 kişiyi hastanelik etti

Yangının çıkmasıyla birlikte, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, polis, UMKE ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin profesyonel müdahalesi sayesinde yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında alevleri kontrol altına almaya çalışan 9 kişi, yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen kişiler arasında bir itfaiye eri de bulunuyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayla ilgili incelemeler sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

HAUS Makine fabrikasında yaşanan bu olay, bölgede büyük bir endişe yaratırken, yetkililer güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. Yangının çıkış nedeni ve olası zararlar konusunda detaylı bir rapor hazırlanması bekleniyor.