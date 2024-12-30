Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti. Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Alangüllü Kavşağı’nda gerçekleşti.
54 yaşındaki Hatice Çakmak, Germencik'te kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından sürücü gözaltına alındı.
Kamyonet çarptı, hayatını kaybetti
Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen 54 yaşındaki Hatice Çakmak’a, A.K. yönetimindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çakmak yola savruldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakmak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından talihsiz kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltında
Kaza sonrası kamyonet sürücüsü A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.