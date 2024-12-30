Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti. Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Alangüllü Kavşağı’nda gerçekleşti. 

54 yaşındaki Hatice Çakmak, Germencik'te kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından sürücü gözaltına alındı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar, 3 milyon TL dolandırdılar! Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar, 3 milyon TL dolandırdılar!

Kamyonet çarptı, hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen 54 yaşındaki Hatice Çakmak’a, A.K. yönetimindeki  kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çakmak yola savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakmak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından talihsiz kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltında

Kaza sonrası kamyonet sürücüsü A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA