Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve cezaevinden firar eden A.E. isimli şüpheliyi başarılı bir operasyonla yakaladı. Şüpheli, hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Firari şüpheli yakalandı

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Reisköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, açık ceza infaz kurumundan firar eden ve “Silahla Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması ve Yol Kesmek Suretiyle Yağma” suçlarından aranan A.E. yakalandı.

A.E. hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk etti. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.