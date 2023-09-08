Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bazı otellerde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün saat 23.00 sıralarında toplam 200 polisten oluşan 30 ekiple, 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 66 kadın kurtarıldı. Operasyon kapsamında 80 kişinin bilgisine başvurularak 174 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Söz konusu adreslerdeki aramalarda ise ruhsatsız 5 tabanca, 3 otomatik tüfek, 150 fişek, 1 kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 361 bin TL, 9 bin 500 dolar, 2 bin 200 euro ve 75 gram altın ele geçirildi.



Gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi. Yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.