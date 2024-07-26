Efeler Belediyesi, Dijital Dönüşüm Merkezi'nde çocuklara ücretsiz olarak yapay zeka ve kodlama eğitimleri vererek geleceğin mesleklerini öğretmeyi hedefliyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Saha Koordinatörü Fırat Elmas ve Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Uzmanı Fikret Gültekin’i makamında ağırladı. Bu önemli ziyaret, Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen ve Türkiye Belediyeler Birliği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi” kapsamında gerçekleşti.

Geleceğin meslekleri eğitimi

Proje çerçevesinde, Efeler Belediyesi'nin Dijital Dönüşüm Merkezi’nde çocuklara yazılım, yapay zeka ve kodlama gibi geleceğin meslekleri ücretsiz olarak öğretilecek. Bu eğitimler sayesinde çocukların teknolojik becerilerini geliştirmeleri ve geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmaları amaçlanıyor.

Ziyaret sırasında yapılan incelemeler ve paylaşılan değerli bilgiler için Fırat Elmas ve Fikret Gültekin’e teşekkür eden Başkan Yetişkin, daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.