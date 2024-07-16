Efeler ilçesi ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm merkezinde, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının depo bölümünde başlaması üzerine, çevreye yayılan duman kısa sürede fark edildi ve ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler seferber oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine hızla ulaşıp yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Şu ana kadar yangının neden çıktığı konusunda kesin bir bilgi elde edilemedi.