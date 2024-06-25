Bayram tatilinde binlerce düzensiz göçmen yakalandı Bayram tatilinde binlerce düzensiz göçmen yakalandı

Vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın jandarma ekipleri, çevreyi rahatsız eden kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi’nde 1 kişi sarhoşluk yaparak, Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi’nde ise 4 kişi yüksek sesle vatandaşları rahatsız ederek çevrede huzursuzluk yarattı.

Toplam 4 bin 885 TL para cezası

İlçe Jandarma Komutanlıkları devriye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, bu 5 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 977 TL olmak üzere toplamda 4 bin 885 TL idari para cezası uygulandı.

Editör: Simge Akbulut