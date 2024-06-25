Vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın jandarma ekipleri, çevreyi rahatsız eden kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi’nde 1 kişi sarhoşluk yaparak, Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi’nde ise 4 kişi yüksek sesle vatandaşları rahatsız ederek çevrede huzursuzluk yarattı.

Toplam 4 bin 885 TL para cezası

İlçe Jandarma Komutanlıkları devriye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, bu 5 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 977 TL olmak üzere toplamda 4 bin 885 TL idari para cezası uygulandı.