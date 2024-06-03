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Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki yolcular Ü.K, E.K. ve F.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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