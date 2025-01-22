Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen trajik yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde bir günlük 'Milli Yas' ilan edilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi de yas tutan halkına duyduğu saygıyı, halk otobüslerine siyah kurdeleler asarak gösterdi.

Aydın’da yas mesajı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen ve ülkeyi yasa boğan yangın sonrası, şehitler için saygı gösterisinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüslerinin önlerine siyah kurdeleler asılarak, faciada hayatını kaybedenlerin anısına yas tutan halkın acısı paylaşıldı.

Milli yas ilan edildi

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Türkiye genelinde bir günlük 'Milli Yas' ilan edildi. Kartalkaya'daki faciadan etkilenen ailelere ve tüm ulusa başsağlığı dilekleri iletilerek, olayın derin acısı toplumun her kesiminde hissedildi.