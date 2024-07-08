Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, son dönemde özellikle hamam böceklerinin üremesini kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, kent genelinde logar kapaklarını açarak etkili ilaçlama yapıyor. Ayrıca, parklar, bahçeler ve diğer kamusal alanlarda düzenli ilaçlama gerçekleştirerek zararlı vektörlerin yayılmasını engellemeyi hedefliyorlar.

A W242276 03

Belediyeden yapılan açıklamada, sivrisinek, karasinek, pire, kene ve hamam böceği gibi hastalık taşıyan zararlıların popülasyonunu insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutmak amacıyla ilaçlama çalışmalarının tüm mahallelerde aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kirazlı Mahallesi'ne yeşil alan müjdesi! Kirazlı Mahallesi'ne yeşil alan müjdesi!

A W242276 02

Kapsamlı ilaçlama çalışmaları

Belediye ekipleri, kent genelinde yoğun bir mesai harcayarak zararlı vektörlerin yayılmasını önlemek için çalışıyor. Logar kapaklarından yeşil alanlara kadar her noktada ilaçlama yapılıyor. Bu sayede hem halk sağlığı korunuyor hem de şehirdeki yaşam kalitesi artırılıyor.

A W242276 01

Halk, belediyenin yürüttüğü bu kapsamlı mücadelenin sonuçlarını merakla bekliyor. Efeler Belediyesi’nin kararlı çalışmaları, zararlıların etkisini en aza indirmeyi amaçlıyor. Bu mücadelenin başarısı, halk sağlığını korumada büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi