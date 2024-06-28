Aydın’da, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında hizmet başkanları, başkan yardımcıları ve kamu hastaneleri başhekimleri bir araya geldi.

Stratejik adımlar belirlendi

Toplantıda, Aydın'daki kamu hastanelerinin servis ve yoğun bakım doluluk oranları, il dışı sevk oranları ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) gibi konular ele alındı. Ayrıca, genel sağlık hizmetlerinin işleyişi ve gelecek çalışma planları tartışıldı. Toplantıda, kamu tasarruf tedbirleri ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için öneriler masaya yatırıldı.

Dr. Eser Şenkul’un sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi için birimler arası koordinasyonun önemine vurgu yaptığı toplantı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik stratejik adımların belirlenmesiyle sona erdi.