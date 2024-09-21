Aydın’da düzenlenen bir düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıslar, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Bu olay, güvenlik güçlerinin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına gerçekleştirdiği etkin çalışmaları bir kez daha gözler önüne serdi.

Polis ekipleri hızla olay yerinde geldi

İddiaya göre, düğün konvoyu esnasında silah sesleri yükselmeye başladı. Duydukları gürültü üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen asayiş, yunus ve Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine hızlı bir şekilde intikal etti.

Araçlarda yasal olmayan silahlar ele geçirildi

Polis, düğün konvoyunu durdurduğunda, iki araç içerisinde ruhsatsız yarı otomatik tüfek ve pompalı tüfek buldu. Olayın failleri olduğu belirlenen S.B. ve N.S., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.