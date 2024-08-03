Aydın’ın tarımında büyük öneme sahip Büyük Menderes Nehri’nin korunması ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği amacıyla gerçekleştirilen Büyük Menderes Havza Su Kurulu toplantısı, Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, havzanın korunması için alınacak önlemler ve yürütülen çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.

Hidrolojik ve fiziksel sınırlara dikkat çekildi

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Vali Canbolat, su kaynaklarının yönetimi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Canbolat, “Su kaynaklarının akılcı ve sürdürülebilir kullanılması, suyun idari sınırlara göre değil, hidrolojik ve fiziksel sınırlara göre hareket ettiği gerçeği ile havza ölçeğinde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Büyük Menderes Nehri’nin önemi

Afyon’a bağlı Dinar ilçesi Suçıkan mevkiinden doğarak Aydın’ın Söke ilçesindeki Menderes Deltası’ndan Ege Denizi’ne ulaşan Büyük Menderes Nehri, Aydın’ın tarımında kritik bir rol oynuyor. Nehrin korunması ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği, bölgenin tarımsal faaliyetleri için büyük önem taşıyor.

Toplantının gündemi

Havzanın korunması için alınacak önlemler ve yapılan çalışmalar toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerektiği vurgulandı ve bu konuda yapılacak planlamalar tartışıldı.