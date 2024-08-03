Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan yetiştiricilerine yönelik düzenlediği toplantılarda, yeni destekleme modelini tanıtarak sektöre dair önemli yenilikleri anlattı.

Koçarlı’da üreticilerle buluşma

Koçarlı ilçesinin Kızılcabölük ve Mersinbelen mahallelerinde gerçekleştirilen toplantılarda, hayvan yetiştiricileri yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirildi. Toplantılara, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman, Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örnek ve ilgili uzmanlar katıldı.

Genç ve kadın yetiştiricilere özel teşvikler

Yeni model, özellikle genç ve kadın yetiştiricilere yönelik özel teşvikler içeriyor. Aile işletmelerini desteklemeyi amaçlayan bu model, genç girişimcilerin ve kadınların hayvancılık sektöründe daha aktif rol almasını hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu model, sektörün geleceğini şekillendirecek adımlar sunuyor.