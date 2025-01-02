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ADÜ-İNOVET Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Kaya programda emeği geçen eğitmen ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Aydın'da 3 Ocak 2025 Cuma günü su kesintisi: Yenipazar'da kesinti olacak mı?

Aydın'da 3 Ocak 2025 Cuma günü su kesintisi: Yenipazar'da kesinti olacak mı?

Etkinlik sonunda Dr. Öğr. Üyesi Ece Koç Yıldırım tarafından Doç. Dr. Büşra Kibar Kurt’a teşekkür belgesi takdim edildi.

Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Büşra Kibar Kurt, Hayvanlar İçin Saha Şartlarında İlk ve Acil Müdahale konularını geniş bir bakış açısıyla değerlendirdi.

Aydın ’daki Veteriner Fakültesi’nde " Hayvan lar İçin Saha Şartlarında İlk ve Acil Müdahale " eğitimi düzenlendi. Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

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