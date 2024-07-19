Aydın'da Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından organize edilen Hemsball Aday Hakemlik Kursu, sporun meraklıları ve gelecekteki hakemleri için önemli bir adım olarak gerçekleşti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Berin Menderes Yurdu'nda düzenlenen Hemsball Aday Hakemlik Kursu, 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Kursa, Hemsball sporunun kurucusu Murat Altınay da katılarak aday hakemlerle bir araya geldi. Toplamda 67 aday hakem, iki gün süren eğitime katıldı.

Eğitim süresince aday hakemlere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Eğitmenler tarafından Hemsball'ın temel kuralları ve hakemlik teknikleri detaylı bir şekilde işlendi. Kursun sonunda gerçekleştirilen sınavı başarıyla tamamlayan aday hakemler, Hemsball müsabakalarında görev alabilecek yetkinliği kazandılar.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür kursların düzenlenmesinin gençlerin ve spor tutkunlarının kariyerlerinde ilerlemelerine olanak tanıdığını belirtti. Kursu başarıyla tamamlayan aday hakemleri tebrik ederek, spor camiasına katkıları için teşekkür ettiler.