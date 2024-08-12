Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, 1 Ocak - 31 Temmuz 2024 döneminde gerçekleştirdiği denetimlerde 53 bin 947 sürücüyü kontrol etti ve çeşitli trafik ihlallerinden toplam 16 bin 244 ceza uyguladı.

Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 7 aylık süre zarfında 53 bin 947 sürücü ve 16 bin 244 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde, sürücülere çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

Denetimlerde öne çıkan ihlaller şu şekilde sıralandı:

1343 sürücü emniyet kemeri takmamak,

emniyet kemeri takmamak, 4 bin 284 sürücü kask ve koruyucu malzeme kullanmamak,

kask ve koruyucu malzeme kullanmamak, 2 bin 600 sürücü hız kurallarına uymamak,

hız kurallarına uymamak, 559 sürücü uyuşturucu ve alkol kullanmak,

uyuşturucu ve alkol kullanmak, 7 bin 458 sürücü diğer trafik ihlallerinden dolayı ceza aldı.

Toplamda 2 bin 465 araç trafikten men edilirken, 37 bin 652 vatandaş trafik kuralları hakkında bilgilendirildi ve 20 bin 95 adet tanıtım ve bilgilendirme materyali dağıtıldı.