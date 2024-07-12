Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Huzur ve Hızır Timlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir 'Huzur ve Güven' operasyonu gerçekleştirdi. 60 unsur ve 180 personelin katıldığı uygulama kapsamında, 3 bin 966 şahıs sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Araç ve işletmelere yönelik denetimler

Operasyonda 806 araç kontrol edildi, 24 araca idari işlem yapıldı ve 7 araç trafikten men edildi. Denetimler, sadece araçlarla sınırlı kalmayarak, 243 umuma açık yer, 1 alışveriş merkezi, 80 metruk yapı, 77 okul çevresi ve 80 park ile bahçeyi kapsadı. Ayrıca, 72 işletme de kontrol edildi.

Ceza ve ele geçirilenler

Uygulama sonucunda, 8 kişiye toplam 36 bin 267 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde, 2 tabanca, 19 tabanca fişeği ve 2 kesici-delikli alet ele geçirildi. Bu tür operasyonların vatandaşların güvenliği açısından önemine vurgu yapıldı.