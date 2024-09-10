Aydın İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenliğini artırmak ve okul çevrelerinde gerekli önlemleri almak amacıyla kapsamlı bir "Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirdi. Operasyon, 66 araç ve 217 personelin katılımıyla yapıldı. Denetimlerde, 167 okul servis aracı kontrol edilerek 42 araca toplamda 79 bin 584 TL ceza kesildi ve 12 araç trafikten men edildi.

154 okul ve çevresi incelendi

Ayrıca, Asayiş Timleri tarafından 154 okul ve çevresi detaylı bir şekilde incelendi. 2 bin 900 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan bir şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında 76 park ve bahçe, 59 kahvehane, 81 işyeri ve 65 metruk bina da kontrol edildi.