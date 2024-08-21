Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzenini sağlamak ve genel asayişi korumak amacıyla geniş çaplı bir 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması gerçekleştirdi. Bu uygulamaya, 64 unsur ve 212 jandarma personeli katıldı. Operasyon sırasında 5 bin 181 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Araç denetimleri ve idari cezalar

Uygulama kapsamında 445 araç detaylı bir şekilde kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda 19 araca idari işlem uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi. Ayrıca, arama kaydı bulunan 2 araç da tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı. Denetimler sırasında, çeşitli kabahatler nedeniyle 3 kişiye toplamda 6 bin 156 TL idari para cezası kesildi.

Umuma açık alanlarda sıkı kontroller

Jandarma ekipleri, uygulama sırasında 276 umuma açık yer, 69 metruk yapı, 78 okul çevresi ve 75 park-bahçeyi de denetledi. Denetimlerin sonucunda, 8 işyerine toplamda 26 bin 754 TL idari para cezası uygulandı.